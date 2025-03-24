Гнів Трампа росте через продовження російських обстрілів України – The Telegraph

Вашингтон сподівається, що переговори в Саудівській Аравії допоможуть завершити війну

Попри згоду Російської Федерації на часткове припинення вогню, ракетні обстріли й дронові атаки на Україну тривають. Це викликає обурення у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням The Telegraph.

Спецпредставник Трампа заявив, що Вашингтон з оптимізмом дивиться на те, що зустріч у Саудівській Аравії може прокласти шлях до повноцінного припинення вогню. Водночас Кремль заявив, що зустріч «тільки починається», а також висунув тезу про «складні переговори».

Зазначається, що Україна і Європа стурбовані тим РФ затягує час, щоб виграти час на полі бою.

Джерела, близькі до президента США, наголошують, що Трамп готовий дочекатися вигідної угоди. Однак дехто заявив, що главу Білого дому дедалі більше злять ракетні удари та атаки з використанням дронів, попри обіцянку обох сторін укласти часткове перемир'я.

«Він буде розчарований, якщо вони (Україна і Росія) продовжать бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики», – сказало одне джерело, близьке до адміністрації».

Наближені до президента люди кажуть, що в Білому домі зберігається спокійна обстановка та закликали «довіряти процесу.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів та Російської Федерації розпочали черговий раунд перемовин в Ер-Ріяді. Зустріч делегацій проходить у закритому режимі.

Делегація США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді прагне укласти угоду з представниками України та Росії про припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

До слова, спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.