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Окупанти атакували Запоріжжя: відомо про жертву (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти атакували Запоріжжя: відомо про жертву (оновлено)
Росіяни пошкодили приватні будинки
скріншот з відео

Ворог вчергове атакував Запорізьку область

Російські війська вчергове обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Іван Федоров.

На цей час троє людей у важкому стані, двоє – в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Відомо про пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється.

Оновлено 22:20

Федоров повідомив, що атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки.

Нагадаємо, станом на 21:23 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Небезпека пов'язана із загрозою ударних дронів.

До слова, російські військові скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району. Станом на 19:00 було відомо про трьох загиблих і двох поранених. Внаслідок обстрілів зруйновані адміністративні будівлі та приватні будинки.

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Теги: Запоріжжя окупанти війна обстріл Іван Федоров

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