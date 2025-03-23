У Києві через обстріл РФ є жертви. ДСНС показала кадри наслідків

У Києві через ворожу атаку загинуло двоє людей. Кількість постраждалих уточнюється

Росіяни атакували українську столицю ударними дронами. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Через обстріл РФ відомо про двох загиблих у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У ніч на 23 березня ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста.

Через ворожу атаку зайнялась квартира фото: ДСНС

У Дніпровському районі ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах дев'ятиповерхівки з розповсюдженням на покрівлю. В цьому районі загинула жінка. Загалом з будинку евакуювали 27 осіб.

За іншою адресою у цьому ж районі на шостому поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

Фахівці на місці надавали першу допомогу постраждалим від ворожої атаки фото: ДСНС

У Подільському районі ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м.

Вогнеборці гасять пожежу на підприємстві через ворожу атаку фото: ДСНС

Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.

Додаткова інформація уточнюється.

Цієї ночі росіяни завдали удару по Київщині. Через падіння уламків ворожих дронів пошкоджені приватні будинки та є постраждалі.

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка.