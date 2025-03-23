У Києві через обстріл РФ є жертви. ДСНС показала кадри наслідків
У Києві через ворожу атаку загинуло двоє людей. Кількість постраждалих уточнюється
Росіяни атакували українську столицю ударними дронами. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Через обстріл РФ відомо про двох загиблих у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У ніч на 23 березня ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста.
У Дніпровському районі ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах дев'ятиповерхівки з розповсюдженням на покрівлю. В цьому районі загинула жінка. Загалом з будинку евакуювали 27 осіб.
За іншою адресою у цьому ж районі на шостому поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
У Подільському районі ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м.
Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.
У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.
Додаткова інформація уточнюється.
Цієї ночі росіяни завдали удару по Київщині. Через падіння уламків ворожих дронів пошкоджені приватні будинки та є постраждалі.
Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка.
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