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Росіяни вдарили по вокзалу Херсона: пошкоджено пасажирський поїзд (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни вдарили по вокзалу Херсона: пошкоджено пасажирський поїзд (оновлено)
Залізничний вокзал Херсона після обстрілу РФ у грудні 2023 року
фото: Факти

У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів

У четвер, 27 березня, російські окупанти завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. Як передає «Главком», про це повідомляє «Укрзалізниця».

У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. 

«На щастя, без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

Сьогодні ж, 27 березня, війська РФ завдали удару по центру Херсона. Відомо про двох загиблих та поранених. Як передає «Главком», про це повідомляють начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Обстріл обірвав життя 55-річної жінки, а 56-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Унаслідок удару в Херсоні частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці. 

Раніше вранці росіяни атакували з безпілотника жінку 82 років. Вона зазнала поранення, несумісного з життям.

Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком». Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

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Теги: Херсон потяг Укрзалізниця

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