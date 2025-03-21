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Російський Ростов-на-Дону під атакою БпЛА: дрон врізався в багатоповерхівку (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російський Ростов-на-Дону під атакою БпЛА: дрон врізався в багатоповерхівку (відео)
Дрон врізався в квартиру на 17 поверсі місцевого ЖК
скриншот з відео

За попередніми даними, жертв немає, але є поранені

Ввечері 21 березня у російському Ростові-на-Дону прогримів вибух через атаку невідомих дронів. Безпілотник врізався в багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Внаслідок вибухової хвилі вибито скління в будинку, а також пошкоджені автівки під будинком. За попередніми даними, жертв немає, але є поранені. Губернатор регіону повідомляє, що жінці уламками скла порізало обличчя.

На місці продовжують працювати всі екстрені служби, а також перекрито рух. Повідомляється, що дрон прилетів в квартиру на 17 поверсі.

Нагадаємо, що цього вечора росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали щонайменше пʼятеро людей, одна жінка загинула.

Станом на 21:23 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Небезпека пов'язана із загрозою ударних дронів.

До слова, російські військові скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району. Станом на 19:00 було відомо про трьох загиблих і двох поранених.

Внаслідок обстрілів зруйновані адміністративні будівлі та приватні будинки.

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Теги: обстріл поранення росіяни дрон

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