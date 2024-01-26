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Оксана Мороз Журналістка та письменниця

Операція «Іл-76». Хронологія повідомлень російської пропаганди

glavcom.ua
Місце падіння російського військового літака Іл-76, 24 січня 2024 року
фото скріншот відео

Меседжи, які росіяни широко тиражували протягом перших восьми годин

Час вказаний, «як перша знайдена публікація». У реальності може бути раніше.

Кількість і динаміка кажуть про одне – це чергова російська інфооперація з різними цілями (від дезорієнтувати до демотивувати). ЦА і в Україні, і в світі. Як завжди.

І це без прив'язки до результату розслідування (хто і чому збив Іл та хто був чи не був на борту).

10:48 – «упал» – починають з'являтися інформаційні повідомлення з констатацією – ІЛ впав.

10:58 – перше відео.

11:00 – 63 людини були на борту і всі загинули.

11:00 – перед падінням була оголошена «ракетна небезпека». Додам – InformNapalm публікував інформацію, що перед падінням ІЛ, росіяни активно збивали БПЛА.

11:12 – це були українські полонені. Інформацію спочатку опублікували, потім видалили. Потім знову опублікували.

11:13 – версія про технічну несправність, як причину падіння.

11:25 – «65 полонених українців» заява міноборони рф.

11:32 – збиття ракетою, потім деталізація, що українською ракетою. Орієнтовно з 12:00 акцент на тому, що це американський Петріот збив ІЛ.

11:38 – дві версії – або збиття, або технічні несправності.

11:41 – росіяни використовують заміну заголовка на УП.

11:49 – інформація, що був і другий літак, який розвернувся.

11:49 – звернення до США та Німеччини про походження ракети, яка збила ІЛ

11:52 – «версія», що українці збили літак, через те що є непорозуміння в керівництві України.

11:56 – підтвердження, що мав бути обмін полоненими.

12:21 – вкидання «інсайда», що українські спецслужби підтвердили, що це ЗСУ.

12:51 – тиражування «доказу», що там були полонені, бо попередніх теж везли на ІЛ (пост колишнього українського полоненого)

12:53 – заклик визнати Україну країною-терористом.

13:14 – «інсайд» це все вина ОП.

13:26 – «акт безумного варварства» – заява російського МЗС.

13:55 – перша інформація про тіла, які нібито розкидані в радіусі 2 км.

14:00 – заява Медведева

14:12 – Шарій пише, що на борту нібито були Азовці

14:19 – список Симоньян

14:22 – «Україна зробила теракт» – заява міноборони рф

14:54 – публікація «історій» українських полонених з «списка Симоньян». Додам – дуже оперативно почали з'являтися «макети» з фото, іменами, історіями.

15:15 – фото заблюреного одного тіла біля місця падіння літака.

16:39 – початок тиражування емоційної заяви українського депутата Гончаренка.

16:50 – тиражування заяви українського Генштабу.

17:15 – «осознаная акция киевского режима» – ще одна заява російського МЗС.

17:22 – нове відео і звинувачення, що це була українська ЗРК.

18:12 – завдання Цифрової армії росії поширювати в українському інфопросторі інформацію про «українських полонених, яких збили свої».

18:44 – росія скликає ООН.

Далі вже менш інтенсивно.

Ремарка 1: час появи інформації – це перша публікація, яку я відмоніторила. В реальності можуть бути і більш ранні публікації, які не побачила.

Ремарка 2: вище ключові меседжі. Ті, які масовано тиражувалися. Всередині більшості є ще окремі підмеседжі і деталі, як от історія про «героїчних льотчиків», які відвели літак від села. І це розказували священник, селяни, чиновники…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: літак війна пропаганда росія

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Оксана Мороз

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