Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі

Атака дронів на Сочі свідчить, що війна впливає на росіян далеко від українського кордону

1 жовтня російський чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні зазнав удару безпілотних літальних апаратів. Це підтвердило міністерство оборони Великої Британії в мережі Х (колишній Твіттер).

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За повідомленнями ЗМІ, в аеропорту Сочі було пошкоджено вертолітний майданчик.

Попередня атака 20 вересня 2023 року спричинила велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району після вторгнення Росії в Україну.

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Британська розвідка зазначає, що атака дронів на об’єкти у Сочі є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на жителів Росії далеко від українського кордону.

«Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним і є літньою базою для багатьох представників російської еліти. Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на населення Росії далеко від українського кордону», – йдеться у зведенні розвідки.

Як повідомлялося, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.