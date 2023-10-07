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Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі
Росію атакують дрони літакового типу
фото ілюстративне

Атака дронів на Сочі свідчить, що війна впливає на росіян далеко від українського кордону

1 жовтня російський чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні зазнав удару безпілотних літальних апаратів. Це підтвердило міністерство оборони Великої Британії в мережі Х (колишній Твіттер).

За повідомленнями ЗМІ, в аеропорту Сочі було пошкоджено вертолітний майданчик.

Попередня атака 20 вересня 2023 року спричинила велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району після вторгнення Росії в Україну.

Британська розвідка зазначає, що атака дронів на об’єкти у Сочі є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на жителів Росії далеко від українського кордону.

«Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним і є літньою базою для багатьох представників російської еліти. Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на населення Росії далеко від українського кордону», – йдеться у зведенні розвідки.

Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі фото 1

Як повідомлялося, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.

Теги: безпілотник росія війна британська розвідка

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