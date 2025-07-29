Окупанти атакували Дніпропетровщину: є загиблі, серед постраждалих – вагітна (фото)

Внаслідок атаки є п’ятеро поранених та двоє загиблих

Внаслідок обстрілу пошкоджено пологовий та відділення міської лікарні

Вночі російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Також під ударами артилерії та БпЛА була Нікопольщина. Противник поцілив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Побиті машини. Пошкоджені п'ять приватних будинків і дві господарські споруди.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні вночі атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок удару по виправній колонії 16 людей загинули, ще 35 – поранені. Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

До слова, триває 1252-й день повномасштабної війни. На тлі заяви Дональда Трампа про значне скорочення терміну для диктатора Володимира Путіна щодо погодження перемир'я, Україна, ймовірно, переживає найважчий етапповномасштабної війни.