Після заяви Трампа Росія вбила в Україні 22 людини – Зеленський

Під російськими ударами вночі опинилися 73 населені пункти України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку з боку Росії 29 липня. Під російськими ударами були 73 українські міста та села, є поранені та жертви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Після заяви президента США Дональда Трампа про вбивства людей Росією противник знову атакував Україну, забравши життя 22 людей. Ще щонайменше 85 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілів.

«О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки», – наголосив президент.

Близько опівночі російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Там є багато загиблих, ще 43 людини постраждали, і серед них є важкопоранені. «І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії», – наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що уже давно мало б відбутися припинення вогню, якби Росія не відмовлялася. Тому, на його думку, Москва заслуговує на жорсткий, справедливий, а головне дієвий санкційний тиск.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Нагадаємо, росіяни атакували Біленьківську виправну колонію №99. Тут засуджені відбували покарання за різні злочини. У результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинуло 17 засуджених, 42 – отримали поранення. Важкопоранені госпіталізовані до медзакладів. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення.

До слова, триває 1252-й день повномасштабної війни. На тлі заяви Дональда Трампа про значне скорочення терміну для диктатора Володимира Путіна щодо погодження перемир'я, Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни.

Найгарячіша ситуація зараз на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 149 окупантів, з них 96 – безповоротно. Знищено три одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, 32 безпілотні літальні апарати, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА та три укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено квадроцикл та п’ять терміналів супутникового зв’язку противника.