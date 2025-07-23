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Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації
Президент затвердив 14 осіб на переговори з РФ
фото: Офіс президента

Умєров очолить українську делегацію на переговорах

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі. До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №539/2025.

Склад делегації:

  • Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
  • Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу президента;
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ;
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ;
  • Ковбаса Юрій Михайлович – представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
  • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;
  • Луговський Олег Васильович – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
  • Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник голови СБУ;
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;
  • Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
  • Шеріхов Олександр Ігорьович – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі. Вона запланована на сьогодні, 23 липня.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський переговори Рустем Умєров

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