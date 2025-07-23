Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації

Умєров очолить українську делегацію на переговорах

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі. До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №539/2025.

Склад делегації:

Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;

Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу президента;

Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ;

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ;

Ковбаса Юрій Михайлович – представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Луговський Олег Васильович – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Поклад Олександр Валентинович – заступник голови СБУ;

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;

Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Шеріхов Олександр Ігорьович – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі. Вона запланована на сьогодні, 23 липня.