Харків: удар прийшовся по багатоповерхівках, виникли пожежі, є поранені

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери

У ніч на 5 червня російські війська здійснили чергову атаку на Харків. Наслідки ворожого обстрілу повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає «Главком».

Близько 00:30 Терехов повідомив, що ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Згодом він зазначив, що зафіксовано «прильоти» БпЛА по району щільної житлової забудови у Слобідському району.

Внаслідок прямих влучань у житлові багатоповерхівки є поранені. Загорілись квартири й автомобілі поблизу будинків. Кількість постраждалих продовжує зростати. Наразі їх вже девʼять, серед них дівчинка 13 років та немовля.

За попередньою інформацією, було шість влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався. Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки.

Дрон врізався у багатоповерхівку у Харкові фото: місцеві пабліки

В іншому багатоквартирному будинку удар по другому поверху. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня Росія атакувала Харків дронами та ракетами. Відомо про влучання у цивільне підприємство, безпілотники впали біля багатоповерхових будинків, а також в районі приватного сектора.

Внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах, там також палає приватний будинок.

Росіяни завдали безпілотниками 10 ударів по Харкову, зокрема, по Новобаварському району. Ще один БпЛА не розірвався.

Для ударів по Харкову Росія використала дев'ять «шахедів» та дві ракети, тип яких встановлюється. На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі.