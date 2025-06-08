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Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: є постраждалий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: є постраждалий
Запоріжжя атаковано БпЛа
фото з відкритих джерел

У місті здійнявся дим після атаки 

Ввеччері, 8 червня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Окупанти атакували Заопріжжя безпілотниками, через удари у місті здійнявся дим.

«Задимлення, яке видно в деяких районах міста – результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території», – написав Федоров. 

Як відомо, постраждав 23-річний хлопець. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями реагувати на сирени. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 8 червня.

«Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну», – сказав президент.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров

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