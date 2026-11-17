Російські війська вранці 17 листопада атакували приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі. Унаслідок ударів поранення дістали семеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, п'ятеро постраждалих – четверо жінок та один чоловік – перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ще двом жінкам надали необхідну допомогу, однак від госпіталізації вони відмовилися.

Інформація про масштаби пошкоджень приватних будинків та кондитерської фабрики наразі уточнюється.

Нагадаємо, 16 листопада «Главком» повідомляв про російську атаку на завод «Олейна» та інші підприємства Дніпра. У різних районах міста зафіксували влучання та пожежі.

Згодом «Главком» писав про повторні удари по заводу «Олейна». За підсумками атак у місті загинули двоє людей, пошкоджень зазнали десять багатоповерхівок, а частина Дніпра залишилася без електропостачання.

Крім того, «Главком» повідомляв про масштабний обстріл Дніпра 3 листопада. Тоді загинула одна людина, ще 17 дістали поранення, постраждали житлові будинки, освітні та медичні заклади.