Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2026 року

У середньому однокімнатна квартира у Дніпрі коштує 14 тис. грн на місяць

У жовтні 2026 року середня ціна оренди двокімнатної квартири в Дніпрі становила 20 тис. грн на місяць

Попит на оренду житла у Дніпрі активний, попри часті ворожі обстріли. До міста переїжджають люди з прифронтових населених пунктів, а також ті, хто шукає безпечніше місце в межах самого Дніпра – люди виїжджають з районів, де розташована критична інфраструктура або гіпермаркети.

«Главком» розбирався, скільки коштує оренда житла у Дніпрі, як змінилися ціни за рік та чи варто очікувати здешевлення житла взимку.

Які квартири мають найбільший попит

Голова Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Вікторія Дьоміна у коментарі «Главкому» розповіла, що найбільшим попитом користуються одно- та двокімнатні квартири з ремонтом, меблями й побутовою технікою.

Орендарі звертають увагу не лише на ціну та розташування житла. Важливими є також стан будинку, наявність газу й можливість користуватися основними комунікаціями під час відключень електроенергії.

«Попит на житло у Дніпрі залишається досить активним, навіть попри обстріли, які, на жаль, почастішали», – зазначає рієлторка.

Скільки коштує оренда квартир у Дніпрі

У жовтні 2026 року середня ціна оренди однокімнатної квартири, за словами Дьоміної, становить близько 15 тис. грн на місяць, двокімнатної – 20 тис. грн, трикімнатної – 25 тис. грн.

Знайти дешевше житло також можливо. Наприклад, оренда однокімнатної квартири в бюджетному сегменті коштує 7–10 тис. грн, двокімнатної – 10–15 тис. грн, трикімнатної – 13–18 тис. грн.

У дорожчих житлових комплексах і центральних районах ціни значно вищі. За однокімнатну квартиру можуть просити 20–30 тис. грн, за двокімнатну – 25–40 тис. грн, а за трикімнатну – від 30–40 тис. грн.

За оцінкою Вікторії Дьоміної, за останній рік оренда квартир у Дніпрі подорожчала приблизно на 35–40% залежно від кількості кімнат.

Що показує статистика

За даними аналітиків, у жовтні 2026 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у Дніпрі становить близько 14 тис. грн на місяць. За рік вартість такого житла зросла на 27,2%. Проте за останній місяць ціни просіли на 22,2%.

Вартість житла у Дніпрі графіка: ЛУН

Двокімнатна квартира в середньому коштує 20 тис. грн на місяць. За останній рік оренда подорожчала майже на 37,9%, але з вересня вартість знизилася на 13%

За трикімнатну квартиру орендарям доведеться платити в середньому 25 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла майже на 38,9%. За останній місяць ціни впали на 3,8%.

Як змінилися ціни на оренду житла у Дніпрі за рік графіка: ЛУН

Чи подешевшає оренда взимку

Взимку попит на оренду може дещо знизитися, адже після активного літнього сезону люди рідше переїжджають. Однак очікувати значного падіння цін не варто.

«Швидше за все, йтиметься про стабілізацію вартості або індивідуальні знижки на окремі об'єкти», – пояснює Вікторія Дьоміна.

За її словами, квартири з автономним опаленням, газом, хорошою теплоізоляцією та альтернативними джерелами живлення можуть залишатися затребуваними навіть у холодний період. Для орендарів такі умови стають одним із важливих критеріїв під час вибору житла.

Раніше «Главком» писав, що у Чернівцях за останній рік оренда житла подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. Водночас попит на квартири залишається високим – орендарі розбирають житло за ринковою ціною протягом 24–48 годин.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.