Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українця звинувачено у ненавмисному вбивстві родича князя Монако

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Українця звинувачено у ненавмисному вбивстві родича князя Монако
Підозрюваний заперечує свою провину
фото: РБК, Новини Live

29-річного представника князівської родини знайшли мертвим після ймовірного падіння з 13-метрової висоти

У Монако затримали 42-річного громадянина України у справі про смерть 29-річного Антуана де Массі, представника князівської родини. Чоловікові висунули обвинувачення в ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпеці, та ненавмисному вбивстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Тіло Антуана де Массі виявили в неділю, 25 жовтня, на технічному майданчику в прибережному районі князівства.

За попередніми висновками розтину, ймовірною причиною смерті стало падіння з висоти близько 13 метрів. Чоловік міг упасти з бульвару Ларвотто на майданчик за будівлею.

За інформацією видання, в ніч перед загибеллю де Массі бачили біля виходу з нічного клубу. Він ішов невпевнено, а поруч перебував чоловік, який його підтримував.

Що відомо про затриманого українця

42-річного громадянина України затримали в понеділок, 26 жовтня. За даними Le Figaro, він проживає в Монако вже близько 30 років.

Чоловік заперечує свою провину. Водночас прокуратура князівства поки не розкрила, які саме дії або бездіяльність йому інкримінують.

Наразі обставини загибелі представника князівської родини встановлюють правоохоронці. Зокрема, залишається нез'ясованим, що саме передувало падінню та чи був затриманий безпосередньо причетний до події.

Ким був Антуан де Массі

Антуан де Массі належав до князівської родини Монако. Він був онуком принцеси Антуанетти – старшої сестри князя Реньє III.

Реньє III був батьком нинішнього правителя Монако Альбера II. Таким чином, загиблий перебував у родинному зв'язку з чинним князем.

Розслідування триває. Остаточні обставини смерті Антуана де Массі та ступінь відповідальності затриманого має встановити слідство і суд.

Читайте також:

Теги: Монако слідство смерть прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія Букало працювала помічницею академіка Володимира Горбуліна
«Хто хоч раз телефонував Горбуліну, знав її голос» – експрезидент про смерть помічниці академіка від дрона
29 вересня, 16:35
Україна втратила пілота МіГ-29 під час бойового завдання
Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов
1 жовтня, 17:20
Після звернення депутатки прокуратура відкрила провадження щодо земельної ділянки
Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
2 жовтня, 20:13
28-річна росіянка померла від легеневої форми чуми
Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті
3 жовтня, 12:55
За попередніми даними правоохоронців, потерпіла рухалася поруч із залізничною колією
На Київщині пасажирський потяг насмерть збив літню жінку
13 жовтня, 15:14
Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»
13 жовтня, 15:43
Відбулося прощання з п'ятьма дітьми з родини Воронових, які загинули через удар РФ у ніч проти 30 липня
Дніпропетровщина попрощалася з п'ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила РФ
19 жовтня, 14:53
Костянтин Чуб навчав студентів інформатики з елементами програмування, математики з методикою навчання та безпекознавства
У Полтаві внаслідок ворожого удару загинув 59-річний науковець
18 жовтня, 20:29
Останні роки життя Дмитро Марусяк мешкав у селі Ліски Коломийського району
На Франківщині помер останній в Україні ветеран дивізії «Галичина»
24 жовтня, 16:59

Політика

Польська поліція знайшла невідомий дрон біля залізничної інфраструктури
Польська поліція знайшла невідомий дрон біля залізничної інфраструктури
США залишили Швейцарію без Patriot попри аванс у $1,2 млрд
США залишили Швейцарію без Patriot попри аванс у $1,2 млрд
Зеленський вперше погодився на гарантії безпеки для Росії – FT
Зеленський вперше погодився на гарантії безпеки для Росії – FT
Українця звинувачено у ненавмисному вбивстві родича князя Монако
Українця звинувачено у ненавмисному вбивстві родича князя Монако
Росія вперше за три місяці відкрила вихід зерновозам з Азовського моря – Bloomberg
Росія вперше за три місяці відкрила вихід зерновозам з Азовського моря – Bloomberg
Німеччина заблокувала ідею особливого членства Канади в ЄС через Україну – FT
Німеччина заблокувала ідею особливого членства Канади в ЄС через Україну – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
95K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua