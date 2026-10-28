Українця звинувачено у ненавмисному вбивстві родича князя Монако

29-річного представника князівської родини знайшли мертвим після ймовірного падіння з 13-метрової висоти

У Монако затримали 42-річного громадянина України у справі про смерть 29-річного Антуана де Массі, представника князівської родини. Чоловікові висунули обвинувачення в ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпеці, та ненавмисному вбивстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Тіло Антуана де Массі виявили в неділю, 25 жовтня, на технічному майданчику в прибережному районі князівства.

За попередніми висновками розтину, ймовірною причиною смерті стало падіння з висоти близько 13 метрів. Чоловік міг упасти з бульвару Ларвотто на майданчик за будівлею.

За інформацією видання, в ніч перед загибеллю де Массі бачили біля виходу з нічного клубу. Він ішов невпевнено, а поруч перебував чоловік, який його підтримував.

Що відомо про затриманого українця

42-річного громадянина України затримали в понеділок, 26 жовтня. За даними Le Figaro, він проживає в Монако вже близько 30 років.

Чоловік заперечує свою провину. Водночас прокуратура князівства поки не розкрила, які саме дії або бездіяльність йому інкримінують.

Наразі обставини загибелі представника князівської родини встановлюють правоохоронці. Зокрема, залишається нез'ясованим, що саме передувало падінню та чи був затриманий безпосередньо причетний до події.

Ким був Антуан де Массі

Антуан де Массі належав до князівської родини Монако. Він був онуком принцеси Антуанетти – старшої сестри князя Реньє III.

Реньє III був батьком нинішнього правителя Монако Альбера II. Таким чином, загиблий перебував у родинному зв'язку з чинним князем.

Розслідування триває. Остаточні обставини смерті Антуана де Массі та ступінь відповідальності затриманого має встановити слідство і суд.