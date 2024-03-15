Росія готується до війни з НАТО: розвідка Естонії назвала терміни

Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна уточняє, що російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни

Російські військові вже готуються до конфлікту з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років. Про це попереджає розвідка Естонії, пише на Foreign Policy.

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Представники розвідки зазначають, що Росія змогла переналаштувати економіку на воєнні рейки. Тож для РФ «все більш-менш знову йде за планом».

За словами генерального директора Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна, російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.

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«Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка навчається в армії», – сказав він.

Росін додав, що росіяни завжди «вирішували проблеми» завдяки масовості. На його думку, реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з «великою вогневою потужністю та артилерією».

Естонський розвідник вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, адже ще можна багато зробити для стримування Кремля.

«Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни», – заявив Росін.

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Натомість, в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін з високою ймовірністю не хоче прямої конфронтації з НАТО і обмежиться асиметричними заходами.

За даними розвідки, розв’язана проти України війна обернулася для Росії великими проблемами, але РФ досі залишається стійким і спроможним суперником. Путін намагається пом’якшити наслідки санкцій для своєї економіки та посилює зв’язки з ключовими противниками США і Заходу загалом – Китаєм, Іраном і КНДР, що є великим викликом для Заходу.

За висновками доповіді, Москва майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться «асиметричною діяльністю», яка за її розрахунками, не переступатиме цю межу.

До слова, Німеччина та інші країни НАТО за п’ять років повинні бути готовими до війни. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр.