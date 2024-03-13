Японська ракета-розвідник вибухнула після запуску (відео)

Це був перший запуск ракети, що була розроблена стартапом Space One

Приватна японська ракета Kairos-1, яка в середу мала вивести на орбіту урядовий розвідувальний супутник, вибухнула за кілька секунд після старту, повідомила компанія розробник носія Space One, пише Reuters. Це був перший запуск ракети, розробленої стартапом Space One. Він був здійснений зі стартового майданчика компанії у префектурі Вакаяма.

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Space One не уточнює, що спровокувало самознищення після того, як запалився двигун першого ступеня, або коли компанія запустить наступний Kairos, лише пообіцявши провести розслідування вибуху.

У компанії заявили, що запуск є високоавтоматизованим і потребує лише близько дюжини наземного персоналу, і що ракета самознищується, коли виявляє помилки в траєкторії польоту, швидкості чи системі керування, які можуть спричинити аварію, що загрожує людям на землі. «Ракета припинила політ після того, як вирішила, що виконання її місії буде складним», – сказав президент компанії Масакадзу Тойода.

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Невдача для Space One і ракетної промисловості в Японії загалом, сталася, коли уряд та інвестори нарощують підтримку цього сектора на тлі посилення національної безпеки та стрімкого зростання попиту на комерційні супутники, зазначає Reuters

Легка ракета Kairos-1 завдовжки 18 метрів та вагою 23 тонни призначена для виведення на низьку орбіту навколоземної корисного вантажу масою до 250 кг. Малий супутник, який мала вивести на орбіту ракета, належав Управлінню розвідки та досліджень кабінету міністрів Японії, який відповідає за збір, обробку та аналіз інформації про національну безпеку для уряду. Він повинен був поповнити японське орбітальне угруповання, яке веде спостереження за Північною Кореєю.

Нагадаємо, японська компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету Н2-А із супутником-шпигуном Optical 8, який призначений для відстеження ракетних пусків КНДР та збору інформації. Трансляція велася на YouTube-каналі The Launch Pad.Це 48-й за рахунком запуск ракети Н2-А, зазначає Reuters. Загалом їх заплановано 50, після цього ракету має замінити новий носій H3.