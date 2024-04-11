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Франція готує флот до «війни на знищення» – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція готує флот до «війни на знищення» – Politico
Французьке військове керівництво вважає, що морський бій стає дедалі ймовірнішим
фото скріншот відео

Якщо раніше основними завданнями французького військово-морського флоту були перехоплення торговців наркотиками і боротьба з незаконним рибальством, то тепер навчання зосереджено на військових загрозах

Франція змінює підготовку свого флоту з акцентом на підготовку до війни на знищення. Про це заявив командувач авіаносної бойової групи Франції контр-адмірала Жак Маллар, пише Politico.

Як пише видання, якщо раніше основними завданнями французького військово-морського флоту були перехоплення торговців наркотиками і боротьба з незаконним рибальством, то тепер навчання зосереджено на військових загрозах.

«Морський бій стає дедалі ймовірнішим. Ми переходимо зі світу, в якому ми були досить вільні чинити так, як нам заманеться, у світ, де ми відчуваємо загрозу на більш регулярній основі... Тепер ми готуємося до інших місій, зокрема до того, що ми називаємо війною високої інтенсивності», – сказав він.

Він зазначає, що оскільки війна Росії проти України також відбувається в Чорному морі, а підтримувані Іраном повстанці-хусити атакують військові кораблі та торговельні судна в Червоному морі, західним військово-морським силам доводиться адаптуватися до нового середовища з «дедалі більш розкутими конкурентами».

Він зазначив, що французькі моряки тренуються битися з «тим, хто хоче нас знищити. Не тим, хто хоче займатися нелегальною торгівлею, не тим, хто хоче вкрасти рибу, не тим, хто хоче спостерігати за нами, а тим, хто хоче нас знищити».

Водночас Париж не вважає Китай своєю безпосередньою загрозою, оскільки Китай має «досить обмежувальне бачення» свободи судноплавства та вирішив зосередити свої зусилля на контролі над Південно-Китайським морем.

Нагадаємо, Британія і Франція домовилися збільшити постачання озброєнь для України.

Також повідомлялося, що Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території.

Теги: Франція флот

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