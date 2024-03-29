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Окупанти припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони України продовжують стримувати окупантів на Авдіївському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 61 бойове зіткнення

Триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 61 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 38 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бочкове, Успенівка, Хрипуни Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Заріччя, Леонівка Чернігівської області; Олексіївка, Миропілля Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ізюмське Харківської області, Новоєгорівка Луганської області та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Невське Луганської області та Серебрянське лісництво.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито дві атаки в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Іванівське Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворогом здійснено дві атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному пункту управління, одному зенітно-ракетному комплексу та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, двох зенітно-ракетних комплексах та одному артилерійському засобу ворога.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

До слова, сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. Через це у низці регіонів з'явились проблеми з електропостачанням.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб окупанти

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