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Росія запланувала виробляти сотні тисяч дронів щороку – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія запланувала виробляти сотні тисяч дронів щороку – Politico
Росія запланувала випускати до 350 тис. дронів на рік
фото: mil.in

Москва хоче зменшити залежність від китайських компонентів, а нові потужності можуть дати матеріали ще для 28 тис. ударних безпілотників на рік

Росія планує суттєво наростити власне виробництво безпілотників та компонентів для них. До 2030 року Москва хоче довести випуск великих БпЛА приблизно до 130 тис. одиниць на рік, а до 2035-го – до 350 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Одним із ключових елементів російських планів є розширення заводу «Алабуга-Волокно» в Татарстані. Підприємство виробляє вуглецеве волокно – легкий і міцний матеріал, необхідний, зокрема, для виготовлення корпусів далекобійних ударних безпілотників.

Згідно з внутрішніми документами «Росатома», які отримали журналісти, до 2029 року нова виробнича лінія має забезпечити додатковий випуск до 500 тонн аерокосмічного вуглецевого волокна військового призначення щороку.

За оцінкою експертів, такого обсягу матеріалу потенційно вистачить для виготовлення близько 28 тис. додаткових корпусів ударних безпілотників типу Shahed-136 на рік. Це може збільшити нинішні російські виробничі можливості щодо таких дронів приблизно на 78%.

Наразі, за наведеними Politico оцінками, Росія здатна виробляти понад 36 тис. ударних безпілотників сімейства «Шахед»/«Герань» на рік.

Російська влада схвалила проєкт нової виробничої лінії «Алабуга-Волокно» у травні 2026 року. Супутникові знімки, зроблені протягом літа, свідчать, що біля чинного підприємства вже розчистили територію та розпочали підготовчі роботи. Завершити будівництво нового об'єкта планують у 2027 році, а на заплановані обсяги виробництва вийти до 2029-го.

Бізнес-плани та проєктну документацію «Росатома» зібрав Український центр безпеки та співпраці. За даними Politico, автентичність документів перевірили український уряд та спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю.

Розширення виробництва також має допомогти Москві скоротити залежність від імпортних компонентів і сировини з Китаю. Раніше стало відомо, що китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group постачала «Алабуга-Волокно» сировину, необхідну для виготовлення вуглецевого волокна.

Сам завод та його материнська компанія Umatex Group, яка входить до структури «Росатома», перебувають під санкціями США, Великої Британії та інших західних держав.

Плани щодо «Алабуга-Волокно» є частиною значно ширшої російської програми розвитку безпілотної авіації. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Москва прагне довести виробництво великих безпілотних систем приблизно до 130 тис. одиниць щороку до 2030 року, а до 2035-го – до 350 тис.

Одним із завдань програми є локалізація виробництва корпусів, двигунів, електроніки, систем навігації та інших компонентів, необхідних для масового випуску безпілотників.

До слова, Росія дедалі активніше залучає працівників із Північної Кореї до виробництва військових безпілотників, які використовуються у війні проти України. Частину громадян КНДР працевлаштували на підприємствах в Алабузі у Татарстані, де збирають дрони.

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Теги: дрон росія Китай

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