Зеленський попередив про подальше збільшення кількості російських ударів

Президент також заявив про необхідність посилити санкційний тиск на Росію

Президент закликав партнерів забезпечити Україну ракетами для ППО, оскільки загроза зберігається щодня

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія й надалі рухатиметься шляхом ескалації вбивств та обстрілів. За його словами, українці мають бути готовими до нових атак, а партнери повинні забезпечити необхідну кількість засобів протиповітряної оборони. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, пише «Главком».

Зеленський наголосив, що після масованого удару Росія протягом дня продовжила атакувати Україну ударними безпілотниками та авіаційними бомбами.

«Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі: в ескалацію, вбивства та обстріли», – заявив президент.

❗️Зеленський попередив про подальше посилення російських атак За словами президента, Росія рухається до ескалації обстрілів і вбивств, а загроза для України залишається щоденною. Глава держави закликав світових лідерів не мовчати після масованих ударів РФ та наголосив на необхідності додаткових пакетів підтримки, посилення ППО і постачання ракет для українських систем протиповітряної оборони. Також Зеленський заявив, що тиск на Росію має посилюватися, адже наразі Путін не відчуває достатніх проблем через продовження війни. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За його словами, російський президент Володимир Путін наразі не відчуває достатнього тиску через свої дії. «Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми», – сказав Зеленський.

Президент також заявив про необхідність посилити санкційний тиск на Росію. Він застеріг, що сигнали про можливе послаблення санкцій проти російських олігархів можуть сприйматися Москвою як сигнал до нормалізації війни.

Окремо Зеленський наголосив на потребі постійного поповнення запасів ракет для української ППО. «Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети», – заявив він.

За словами президента, Україна розраховує на оперативне постачання озброєння від партнерів та достатні обсяги виробництва. Він наголосив, що графік постачання має бути забезпечений.

«Потрібні додаткові пакети проти ракет, додаткові заходи на підтримку України і будуть відповідні пакети», – сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що під час нічної атаки українські військові збили 44 ракети – крилаті та балістичні – та подавили 117 «Шахедів». Водночас він зазначив, що не всі повітряні цілі вдалося знищити, а балістичні ракети залишаються особливо складною загрозою.

Напередодні російська атака призвела до загибелі людей у кількох регіонах України. Найбільше жертв зафіксували у Прилуках на Чернігівщині, де російська ракета влучила у житловий будинок. Роботи з розбору завалів тривали протягом дня.