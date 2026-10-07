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Зеленський попередив про подальше збільшення кількості російських ударів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський попередив про подальше збільшення кількості російських ударів
Президент також заявив про необхідність посилити санкційний тиск на Росію
фото: кадр з відео

Президент закликав партнерів забезпечити Україну ракетами для ППО, оскільки загроза зберігається щодня

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія й надалі рухатиметься шляхом ескалації вбивств та обстрілів. За його словами, українці мають бути готовими до нових атак, а партнери повинні забезпечити необхідну кількість засобів протиповітряної оборони. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, пише «Главком».

Зеленський наголосив, що після масованого удару Росія протягом дня продовжила атакувати Україну ударними безпілотниками та авіаційними бомбами.

«Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі: в ескалацію, вбивства та обстріли», – заявив президент.

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За його словами, російський президент Володимир Путін наразі не відчуває достатнього тиску через свої дії. «Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми», – сказав Зеленський.

Президент також заявив про необхідність посилити санкційний тиск на Росію. Він застеріг, що сигнали про можливе послаблення санкцій проти російських олігархів можуть сприйматися Москвою як сигнал до нормалізації війни.

Окремо Зеленський наголосив на потребі постійного поповнення запасів ракет для української ППО. «Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети», – заявив він.

За словами президента, Україна розраховує на оперативне постачання озброєння від партнерів та достатні обсяги виробництва. Він наголосив, що графік постачання має бути забезпечений.

«Потрібні додаткові пакети проти ракет, додаткові заходи на підтримку України і будуть відповідні пакети», – сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що під час нічної атаки українські військові збили 44 ракети – крилаті та балістичні – та подавили 117 «Шахедів». Водночас він зазначив, що не всі повітряні цілі вдалося знищити, а балістичні ракети залишаються особливо складною загрозою.

Напередодні російська атака призвела до загибелі людей у кількох регіонах України. Найбільше жертв зафіксували у Прилуках на Чернігівщині, де російська ракета влучила у житловий будинок. Роботи з розбору завалів тривали протягом дня.

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Теги: війна путін обстріл Володимир Зеленський

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