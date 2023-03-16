Як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні: прогноз розвідки

Виробництво ракет зараз, яке є на території РФ, не покриває всі витрати збройних сил Росії

Російські загарбники використовують весь спектр ракетного озброєння, яке у них є. Це означає, що в країни-агресорки вже немає таких великих запасів, як раніше. Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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«Розвідка фіксує, що виробництво (ракет – «Главком») зараз, яке є на території Російської Федерації, воно не покриває всі витрати збройних сил Росії. Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для нанесення удару», – зазначив Скібіцький.

Представник розвідки зазначив, що росіяни повинні мати стратегічний запас ракет і не можуть використати всі види цього озброєння аж до нуля.

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«Таким чином ми робимо висновок, що, по-перше, будуть продовжувати наносити удари, по-друге, масованість цих ударів буде залежати від тих запасів, які вона накопичує. А це впливатиме на терміни. Якщо раніше вони могли наносити удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо можливо, раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше», – додав він.

Крім того, діють санкції, які впливають на виробництво ракет в РФ.

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