Окупанти вигадали нову тактику використання «Шахедів»

Росіяни прокладають для своїх ракет та БПЛА маршрути, а також намагаються виявити «слабкі місця» у протиповітряній обороні ЗСУ

Російські загарбники намагаються використовувати маршрути, якими дрону вдається проходити та досягати цілі

Російські окупанти під час повітряних атак по Україні із застосуванням ударних дронів типу «Шахед» змінюють тактику, і останнім часом запускають безпілотники групами по кілька хвиль. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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При плануванні повітряних ударів по певному регіону в Україні росіяни прокладають для своїх ракет та БПЛА маршрути, а також намагаються виявити «слабкі місця» у протиповітряній обороні ЗСУ.

Українські захисники фіксують способи ворожих атак та складають карту, як противник здійснює обстріл. Це дозволяє чіткіше визначити основну мету, яку російські окупанти ставлять перед собою під час повітряних ударів.

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Так, окупаційні війська РФ намагаються використовувати маршрути, якими дрону вдається проходити та досягати цілі. Сили оборони України враховують такі випадки та створюють там перешкоди за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), або залучають різні засоби поразки.

Ігнат звернув увагу, що спочатку російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім – точкові атаки.

За словами спікера, наразі війська РФ атакують своїми БПЛА фактично врозкид – дрони противника залітають в Україну з російського Приморсько-Ахтарська, після чого на нашій території прямують у різні області.

Як зазначив Ігнат, тривалі за часом повітряні тривоги в Україні пов'язані з тим, що ворог зараз переважно застосовує «Шахеди» групами, запускаючи їх по кілька хвиль.

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Нагадаємо, у Росії створюють дрон типу «крило, що літає» для розвідки і коригування вогню. Випробування нового безпілотного літального апарату планується розпочати до кінця лютого 2024 року.

До слова, Ігнат заявив, що система оповіщення населення про повітряну загрозу не зміниться, попри заклики президента знайти рішення. Якщо МіГ-31 злітатиме в повітря, по всій Україні й надалі оголошуватимуть тривогу.