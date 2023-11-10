Українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі

Партнери україни не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання на F-16

Процес навчання українських льотчиків керувати багатоцільовимиими винищувачами F-16 йде за планом. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Є мало інформації… Але процес пішов, і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання, але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо. Не усі, звичайно. Окремі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде згідно з планом. Наше ж завдання – дочекатися, тримати країну, тримати наше небо тут всередині», – сказав він.

Раніше Ігнат розповідав, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16.

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Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.

На територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський.