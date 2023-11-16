Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій

«Найправильнішим було б, щоб Азов подав руку пані Фаріон»

Мистецтвознавиця та дружина шоумена і письменника Антіна Мухарського Єлизавета Бєльська розповіла, яким може бути вихід з мовно-військового протистояння між Іриною Фаріон та бійцями полку «Азов».

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На початку листопада мовознавиця розповіла, що думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя. Фаріон зауважила, що категорично цього не приймає і додала, що «не може назвати їх українцями». На ї думку, якщо військові не говорять українською мовою, нехай себе назвуть «рускімі».

«Зараз вперше саме за українську мову, буцім на захист честі військових (насправді на радість російській пропаганді), відкриваються кримінальні справи. Якщо ми дозволимо це сьогодні, завтра це стане системою. З точки зору захисту мови, як фактора національної безпеки, найправильнішим було б, щоб АЗОВ подав руку пані Фаріон, котра спіткнулася. Підтримав жінку, яка є таким самим воїном в мовній боротьбі», – написала Бєльська у себе в Facebook.

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Бєльська зазначила, що Ірина Фаріон бореться за українську мову вже понад 30 років – майже в 4 рази довше, ніж триває російсько-українська війна. Вона додала, що чоловік доньки мовознавиці теж пішов добровольцем. Дружина Мухарського підкреслила, що їй хочеться вірити, що від російських варварів українців відрізняє вміння єднатися, просити пробачення і щиро вибачати, прагнення до свободи і справедливості, шляхетність і вміння любити.

«Якби я працювала в піар-службі Азова (а я колись була піарником), то зробила б усе можливе, щоб ті бійці, чиї почуття зачепили слова пані Ірини, спробували перепросити у неї, а вона у них. Далі – в рамках освітньої програми (я знаю, що «Азов» плекає ідеологічну складову й запрошує викладачів) вона б прочитала цікавезну лекцію для військових, чому мова - зброя. А вони б навчили її стріляти, щоб у тирі вихлюпнути усі ті емоції, що накипіли. Далі - цілющі обійми і фото для соцмереж. Хеппі енд», – підкреслила Єлизавета Бєльська.

Вона закликала перестати спопеляти одне одного словами, котрі завдають болю, і додала, що в українців тільки одна країна, одна мова і один ворог.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською. На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

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Стало відомо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з посади професора «Львівської політехніки». Привід – порушення Фаріон ст. 41 Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.