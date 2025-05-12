Єрмак повідомив, чи готова Україна на переговори з РФ без перемир'я

За словами Єрмака, Росія намагатиметься вийти з-під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття

Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

Відповідаючи на питання про те, чи погодиться Україна на переговори з Росією без зупинки бойових дій, якщо цей підхід знайде підтримку у США, Єрмак заявив, що Києву вже добре відомо, до чого призводять подібні формати.

«Але тут є інший бік: що такий формат означатиме для США і Європи. Насамперед для регіональної безпеки», – сказав керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, Росія намагатиметься вийти з-під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття: «Цей формат зумовлений очевидним прагненням водити всіх за ніс. Чи хочуть у Вашингтоні, щоб Америку водили за ніс? Чи хочуть цього європейці? Безумовно ні. Тому в нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire – потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Володимиром Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.