Мав виняткові навички у програмуванні. Згадаймо Владислава Ситенького
Завдяки своїм здібностям у галузі програмування та техніки Владислав Ситенький досяг значних успіхів у військовій справі
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Ситенького.
19 серпня 2024 року загинув 20-річний захисник зі Львова Владислав Ситенький Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.
Владислав Ситенький народився 20 вересня 2003 року у Запоріжжі. Навчався у Запорізькій гімназії №14 Запорізької міської ради. Здобував освіту в Запорізькому національному університеті.
Зі слів близьких, Владислав демонстрував виняткові навички у програмуванні, також захоплювався кінематографом і кулінарією – готував надзвичайно смачні страви для своєї родини.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ родина Владислава переїхала до Львова. Сам він одразу після завершення навчання добровольцем став на захист Батьківщини від російських загарбників. Завдяки своїм здібностям у галузі програмування та техніки досяг значних успіхів у військовій справі, за що неодноразово був відзначений командуванням.
Виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України на східному напрямку у складі механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Сухопутних військ Збройних сил України.
Життя захисника обірвалося 19 серпня 2024 року, але повернути тіло воїна вдалося лише у травні 2025 року.
Чин похорону воїна відбувся 16 травня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.
У Владислава Ситенького залишилися дві сестри та кохана дівчина.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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