Росія втретє за добу атакувала Харківщину, є загиблий

Близько 12:47 окупанти вдарили по Харківському району

Один чоловік з осколковими пораненнями доставлений в лікарню

Сьогодні вдень російські загарбники знову вдарили по Харківському району. Загинув чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, о 12:47 окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами.

«Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються», – зазначив Синєгубов.

За даними поліції Харківської області, ще один чоловік з осколковими пораненнями доставлений в лікарню.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував «Шахеди» на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв – троє рятувальників.

Також повідомлялося, що унаслідок ворожих обстрілів Харкова вранці 4 квітня, була знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів». Наразі система живиться від дизель-генераторів.