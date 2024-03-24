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Удар «Кинжалами» по Львівщині: аналітики вказали на небезпечну тенденцію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удар «Кинжалами» по Львівщині: аналітики вказали на небезпечну тенденцію
МиГ-31К з ракетою «Кинжал»
фото з відкритих джерел

Окупанти спеціально завдали другий удар в той момент, коли на об’єкті вже могли розпочатися пошуково-рятувальні роботи

У неділю вранці, 24 березня, окупанти завдали удар аеробалістичними ракетами «Кинжал» по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині. Що задумали росіяни і про яку небезпечну тенденцію можна говорити після останніх масованих атак, ідеться у статті Defense Express.

У виданні зауважили, що росіяни атакували один і той же об’єкт критичної інфраструктури спочатку крилатими ракетами та/або «Шахедами», а потім за кілька годин завдали повторного удару «Кинжалами».

«Навряд чи російські військові в цьому епізоді могли лише за три з чимось години встигнути провести дорозвідку ураженого об’єкта, ухвалити рішення на повторний обстріл, підготувати до злету та підняти для атаки чотири МиГ-31К з ракетами «Кинжал», – зазначають у статті.

На думку аналітиків Defense Express, окупанти спеціально завдали другий удар в той момент, коли на об’єкті вже могли розпочатися пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи. Таким чином РФ хотіла збільшити кількість жертв та руйнувань.

Видання нагадує, що аналогічну тактику ворог уже використав під час ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року. Тоді росіяни ударили по одному із об’єктів інфраструктури в місті, а коли на місце прибули рятувальники і медики – вгатили вдруге балістичною ракетою «Іскандер». Це збільшило кількість жертв. Унаслідок атаки тоді загинула 21 особа, поранено 73 особи.

«Таке «ноу-хау» в тактиці терору РФ «напрацювала» ще під час кампанії ударів по Сирії. Слід бути готовими, що тепер цю «сирійську» заготовку росіяни при обстрілах нашої інфраструктури можуть почати використовувати частіше», – підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, що приблизно о 9:30 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістики.

У ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Згодом ворог знову вдарив по Львівській області ракетами «Кинджал». 

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. 

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.

Теги: окупанти обстріл військові рятувальники ворог росіяни

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