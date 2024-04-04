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У Харкові внаслідок обстрілів зупинилася ядерна установка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові внаслідок обстрілів зупинилася ядерна установка
У ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе
фото: Харківськ аобласна прокуратура

Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми

Унаслідок ворожих обстрілів Харкова вранці 4 квітня, була знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів». Наразі система живиться від дизель-генераторів. Про це повідомила пресслужба «Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

«За інформацією, отриманою від експлуатуючої організації Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ЯПУ «Джерело нейтронів») сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу міста Харків військами РФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори.

Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Установка «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів. 

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував «Шахеди» на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв – троє рятувальників.

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Теги: Харків Харківщина ядерне паливо

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