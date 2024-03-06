Росія обстріляла Борову на Харківщині: є загиблий, серед поранених дитина

З-під завалів рятувальники вийняли жінку та направили до лікарні

Сьогодні, 6 березня, російські загарбники обстріляла Борову Харківської області. Попередньо, відомо про одну загиблу людину похилого віку та чотирьох поранених, серед яких – троє дітей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них – троє дітей», – написав Синєгубов.

Він також повідомив, що з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.

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Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди. Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня російські безпілотники атакували село Мартове на Харківщині, пошкодивши дитсадок та ліцей.

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.