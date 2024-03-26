Повітряні сили повідомили, чому окупанти зменшили інтервали між обстрілами України
Російські загарбники постійно змінюють тактику обстрілів України
Російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
«Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками», – заявив він.
За словами Євлаша, росіяни постійно змінюють тактику.
«В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО», – зазначив Євлаш.
Речник Повітряних сил додав, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.
«Основна його мета – це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження», – заявив він.
Нагадаємо, у Харкові зафіксовано «приліт» в одному із районів міста після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні.
До слова, під час обстрілу Одеси 25 березня ворог спершу спрямував одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу – практично у те ж саме місце.
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