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Повітряні сили повідомили, чому окупанти зменшили інтервали між обстрілами України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чому окупанти зменшили інтервали між обстрілами України
Наслідки російської ракетної атаки на Київ 25 березня
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Російські загарбники постійно змінюють тактику обстрілів України

Російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками», – заявив він.

За словами Євлаша, росіяни постійно змінюють тактику.

«В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО», – зазначив Євлаш.

Речник Повітряних сил додав, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.

«Основна його мета – це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження», – заявив він.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано «приліт» в одному із районів міста після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні.

До слова, під час обстрілу Одеси 25 березня ворог спершу спрямував одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу – практично у те ж саме місце.

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Теги: війна окупанти обстріл Повітряні сили ЗСУ системи ППО

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