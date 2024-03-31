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Нічний удар по Харкову: мер уточнив наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічний удар по Харкову: мер уточнив наслідки
Двоє осіб поранені внаслідок учорашнього ворожого удару по Харкову
фото: «Суспільне Харків»

Ворожий снаряд пошкодив багатоквартирний житловий будинок і школу

Уранці 31 березня кількість постраждалих від удару росіян по Харкову зросла до двох. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

«За уточненою інформацією – двоє поранених унаслідок учорашнього ворожого удару по Харкову», – написав харківський міський голова.

За його словами, від обстрілу постраждав багатоквартирний житловий будинок. У ньому вибиті шибки та пошкоджені елементи конструкції. Повилітали вікна й у школі, що розташована поряд із місцем «прильоту».

Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Раніше повідомлялося про одного постраждалого. 

За словами Терехова, удар по Харкову ввечері 30 березня, ймовірно, завданий тим самим новим боєприпасом, яким росіяни били 27 березня.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 березня, Польща піднімала в небо авіацію через ракетну атаку на Україну.

До слова, триває 767-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Теги: Харків обстріл поранення

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