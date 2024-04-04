Харківський пожежник плаче над тілом батька-рятувальника: щемливе відео

Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, за прикладом батька став вогнеборцем

Син одного з рятівників, що стали жертвами нічного удару РФ по Харкову, також працює в ДСНС. Він знаходився за декілька метрів від батька і відразу ж після вибуху зрозумів, що сталося. Про це у своєму Телеграм-каналі розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На відео, яке оприлюднив міністр, молодий вогнеборець безвтішно плаче на місці атаки росіян. Кілька хвилин тому там загинв його батько, 52-річний рятувальник.

Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, також за прикладом батька став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині.

Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару.

Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько.

Владиславу Логвінову було 52 роки фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

«Складно уявити емоції, що пережив чоловік, коли побачив закривавлене тіло батька. Велике горе для рідних, колег, друзів. Щиро співчуваю втраті кожної родини. Памʼятаємо всіх», – написав міністр.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками: 4 людей загинули, серед них троє рятувальників. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники, які прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось. Що ж стосується загрози «тут і зараз, завтра нападуть» і «треба негайно тікати і сіяти паніку», звісно, це – російська ІПСО», – зазначив Юсов.

Як зазначив Юсов, ворог намагається посіяти вкидами про «наступ на Харків» панічні настрої всередині нашої країни.