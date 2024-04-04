Удар по Харкову: влада повідомила нові деталі

До відома, окупанти двічі за ніч били по Харківщині

Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості дванадцять

У ніч на 4 квітня російські загарбники випустили щонайменше 15 ворожих безпілотники по території Харківщини, частину із них збили сили ППО. Унаслідок атаки загинуло чотири людини. Зросла і кількість постраждалих – до 12 осіб. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги», – написав Терехов.

Він також уточнив, що загальна ж кількість поранених різної ступені важкості дванадцять.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що у м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. «Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули троє працівників ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще шестеро цивільних. Внаслідок потрапляння ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка», – написав Синєгубов.

До відома, окупанти двічі за ніч били по Харкову. О 02:49 росіяни завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.

«Крім того близько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 05 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих. О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих», – додав Синєгубов. На місцях працюють правоохоронці та фіксують всі злочини терористів.

Нагадаємо, що 4 квітня об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу. О 01:03 пролунав перший вибух у місті. Окупанти пошкодили багатоповерхівки та будинки приватного сектору.