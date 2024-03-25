Обстріл Києва: Кличко повідомив, де впали уламки ворожої ракети (фото)

Наразі виявлено одну постраждалу

Унаслідок ракетної атаки по Києву, у Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Він також зазначив, що екстрені служби працюють на місці. «Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу – медики госпіталізували», – зазначив Кличко.

Згодом мер столиці уточнив, що вже відомо про чотирьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували.

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Також у КМБА повідомили, що у Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

Дані уточнюються.

Частина ракети пробила стіну житлового будинку на лівому березі Києва

В Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.