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Обстріл Києва: Кличко повідомив, де впали уламки ворожої ракети (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Києва: Кличко повідомив, де впали уламки ворожої ракети (фото)
фото з відкритих джерел

Наразі виявлено одну постраждалу

Унаслідок ракетної атаки по Києву, у Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він також зазначив, що екстрені служби працюють на місці. «Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу – медики госпіталізували», – зазначив Кличко. 

Згодом мер столиці уточнив, що вже відомо про чотирьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували.

Також у КМБА повідомили, що у Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.
Дані уточнюються.

Частина ракети пробила стіну житлового будинку на лівому березі Києва
Частина ракети пробила стіну житлового будинку на лівому березі Києва

В Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл

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