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Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі, серед них – ракетоносій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі, серед них – ракетоносій
Кількість військових кораблів у Чорному морі збільшено до 13
фото: Сили оборони півдня України/Telegram

На бойове чергування виведений фрегат «Адмірал Макаров»

Росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі до 13 одиниць. З них один ракетоносій з вісьма «Калібрами». Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Незважаючи на шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких п'ять великих десантних кораблів і один надводний ракетоносій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на бойове чергування виведений фрегат «Адмірал Макаров», споряджений до 8 «Калібрів».

«Уважно стежте за сигналами повітряних тривог. Не піддавайтесь паніці, а будьте напоготові», – закликали Сили оборони.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

У ніч на 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА. Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника.

Як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до своїх цілей.

Раніше ЗСУ пояснили, чому Росія не використала «Калібри» під час ранкової атаки. 

Теги: Чорне море корабель ворог

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