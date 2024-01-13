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ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки
У Чорному морі перебувають два ворожих кораблі
фото ілюстративне

Вороже угрупування у Чорному та Азовському морях практично згорнуто

Під час ранкової атаки 13 січня російської окупанти не використали крилаті ракети «Калібр» морського базування через шторм на морі. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вороже угрупування практично згорнуто, дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використати протягом цієї атаки», – сказала вона.

Гуменюк зазначила також, що сьогоднішня атака майже не зачепила південь України. За її словами, у Миколаївській області збили ракету Х-101, влучань не було.

На її думку, окупанти намагаються вивідати особливості протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Крім того, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.

Читайте також: Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару
Теги: ракета окупанти вибух росія Україна

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