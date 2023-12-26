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Атака на російський десантний корабель, новий законопроєкт про мобілізацію: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на російський десантний корабель, новий законопроєкт про мобілізацію: головне за ніч
Сили оборони знищили в порту окупованої Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ»
фото: Telegram

У Криму ЗСУ знищили ворожий десантний корабель, який віз «Шахеди» з Ірану

У порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Кабмін направив до Ради законопроєкт щодо мобілізації

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Про це інформує представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Текст законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (№10378) та супровідні документи наразі не оприлюднені на сайті ВР.

Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Атака на російський корабель «Новочеркаськ»

У ніч проти 26 грудня українські Сили оборони знищили в порту окупованої Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

«Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», – заявив Олещук.

«Подейкують «шахеди» перевозив», – додали Повітряні сили ЗСУ.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено. За його словами, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.

Новочеркаськ» – великий десантний корабель проєкту 775 класу Ropucha, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель «Новочеркаськ» призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Судно здатне транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

За підсумками 2014 року був визнаний найкращим кораблем 2 рангу Чорноморського флоту. У 2015 році брав участь у параді на День ВМФ РФ у тимчасово окупованому українському Севастополі. Корабель збудований в Польщі. Спущений на воду в 1987 році.

«Новочеркаськ» був пошкоджений ударом Сил оборони в порту Бердянська у березні 2022. Тоді разом із ним пошкоджень зазнали також ВДК «Орськ» і «Цезар Куніков».

Країни ЄС схвалять €50 млрд для України попри можливе вето Угорщини

Країни Європейського союзу підтримають рішення про виділення 50 млрд євро для України, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини. Про це повідомив в інтерв'ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Зазначається, що рішення щодо надання 50 млрд євро Україні було відкладено до початку 2024 року не через можливе вето Угорщини. Таким чином, 26 держав ЄС хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів, оскільки «в ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни».

«Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи зроблять це 27 країн разом – усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів, – чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини», – уточнив міністр.

Він додав, що питання у внутрішній єдності блоку. І зараз 26 країн докладають усіх зусиль, щоб його зберегти. Але якщо цього не вдасться, то «гроші все одно буде виділено».

Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) заявила, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Олімпіаді-2024 у Парижі в цьому виді спорту. Її заяву цитують міжнародні агенції. Про це інформує Reuters з посиланням на Міжнародну федерацію кінного спорту.

З минулого року FEI заборонила російським і білоруським спортсменам брати участь у своїх змаганнях. Це пояснили тим, що для отримання доступу до Олімпіади спортсмени мали брати участь у змаганнях FEI в різних категоріях з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

Пресслужба також зазначила, що заходи, які забороняють участь спортсменів з Росії та Білорусі, залишаться в силі й наступного року.

«Жодна подія FEI, організована в Росії та Білорусі, не може бути включена в календар FEI на 2024 рік», – сказали в організації.

Раніше в грудні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що росіяни та білоруси, які пройшли кваліфікацію у своєму виді спорту на Олімпіаду в Парижі 2024 року, можуть взяти участь у змаганнях як нейтральні атлети – без прапорів, емблем чи гімнів. Таким чином МОК змінив політику, запроваджену в 2022 році, яка передбачала повну заборону на участь російських і білоруських спортсменів.

ЦАХАЛ ліквідував у Сирії радника гвардії Ірану

Старший радник Революційної гвардії Ірану Сайєд Разі Мусаві загинув під час авіаудару, який здійснила армія Ізраїлю поблизу сирійської столиці Дамаска. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, Мусаві був відповідальний за координацію військового альянсу між Сирією та Іраном. Як заявляли в Ірані, він був одним з найстаріших радників гвардії в Сирії.

Посол Ірану в Дамаску Хосейн Акбарі заявив іранському державному телебаченню, що Мусаві був призначений у посольство як дипломат і був убитий ізраїльськими ракетами після повернення додому з роботи.

При цьому в Ірані заявили, що Ізраїль постраждає за вбивство Мусаві.

Нетаньяху озвучив три умови для закінчення війни в Газі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Лідер Ізраїлю зазначив, що США, Велика Британія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання.

Він додав, що для досягнення цієї мети військовий потенціал ХАМАСу має бути демонтований, а його політичне правління над Газою має закінчитися.

Нетаньяху зазначив, що для закінчення війни Ізраїлю необхідно досягти трьох цілей:

  • знищити ХАМАС;
  • демілітаризувати Газу;
  • дерадикалізувати палестинське суспільство.

За словами Нетаньяху, забезпечення умов того, що Газа ніколи більше не використовуватиметься як база нападу на його країну вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Сектору та інспекційного механізму на кордоні з Єгиптом.

Теги: пожежа Кабмін Ізраїль корабель Україна росіяни

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