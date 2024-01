Росія перекинула до Севастополя найновіший десантний корабель

РФ перекинула з Новоросійська до Севастополя у тимчасово окупованому Криму найновіший великий десантний корабель «Іван Грен». Про це йдеться у повідомленні OSINT-дослідника MT Anderson в соцмережі X (колишній Twitter).

На знімку з супутника Sentinel 2 за 6 січня біля пірсу в Севастопольській бухті відмічено, з великою ймовірністю, великий десантний корабель (ВДК) проєкту 11711 типу «Іван Грен». Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив, що наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії, ВДК «Петро Моргунов», що відноситься до зазначеного проєкту, був перекинутий у Чорне море нібито для участі у навчаннях. До цього корабель майже постійно перебував у бухті Новоросійська.

- 2x Karakurt Class in Novo, Tsiklon still anchored near the entrance to harbor in Sevastopol (Sentinel 2 confirms)

- Ivan Gren likely in Sevastopol (Sentinel 2)

- 2x Grigorovich Class in Novo

- 2 of 3 Buyan-M in Novo

- 2x Pr 22160 with object? on Helo deck

- 3 of 4 Kilos in Novo pic.twitter.com/KkU471Cy4F