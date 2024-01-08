Росія перекинула до Севастополя найновіший десантний корабель

Перед повномасштабним вторгненням аналогічний корабель РФ перекинула у Чорне море нібито для навчань

На борту корабля розміщено авіаційну групу з двох вертольотів та безпілотники

РФ перекинула з Новоросійська до Севастополя у тимчасово окупованому Криму найновіший великий десантний корабель «Іван Грен». Про це йдеться у повідомленні OSINT-дослідника MT Anderson в соцмережі X (колишній Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

На знімку з супутника Sentinel 2 за 6 січня біля пірсу в Севастопольській бухті відмічено, з великою ймовірністю, великий десантний корабель (ВДК) проєкту 11711 типу «Іван Грен». Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив, що наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії, ВДК «Петро Моргунов», що відноситься до зазначеного проєкту, був перекинутий у Чорне море нібито для участі у навчаннях. До цього корабель майже постійно перебував у бухті Новоросійська.

- 2x Karakurt Class in Novo, Tsiklon still anchored near the entrance to harbor in Sevastopol (Sentinel 2 confirms)

- Ivan Gren likely in Sevastopol (Sentinel 2)

- 2x Grigorovich Class in Novo

- 2 of 3 Buyan-M in Novo

- 2x Pr 22160 with object? on Helo deck

- 3 of 4 Kilos in Novo pic.twitter.com/KkU471Cy4F Будь ласка, читайте текст після реклами January 6, 2024

«Петро Моргунов» є другим кораблем серії, введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року. Має повну водотоннажність 6600 т і можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою і висадки його на понтонах, що перевозяться з собою. На ВДК розміщено авіаційну групу – 2 вертольоти Ка-29 та БПЛА «Орлан-10» у палубному ангарі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно із супутниковими знімками, у Севастополі біля входу в бухту продовжує перебувати малий ракетний корабель «Циклон» із встановленим на кормі ЗПРК «Панцир».

До слова, від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.