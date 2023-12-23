Росіяни завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона (відео)

Зарево над Херсоном після обстрілу

Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста

Росіяни 23 грудня завдали масованого удару по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах», – розповів він.

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Нагадаємо, у суботу, 23 грудня, близько 9 години ранку в Херсоні почали лунати вибухи.

Як повідомлялося, за минулу добу 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 119 снарядів.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу три людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.