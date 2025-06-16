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РФ змінює повітряну тактику: дрони атакують з нових висот

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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РФ змінює повітряну тактику: дрони атакують з нових висот
«Шахеди» тепер запускаються на вищих висотах
фото з відкритих джерел

РФ дедалі частіше концентрує безпілотники одразу на кількох напрямках

Росія змінила тактику повітряного терору проти України та запровадила нові підходи до використання безпілотниківПро це для CNN розповів співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, передає «Главком».

Зазначається, що «шахеди» тепер запускаються на вищих висотах, недосяжних для стрілецької зброї та звичайних кулеметів, що значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Замість точкових ударів, РФ дедалі частіше концентрує безпілотники одразу на кількох напрямках.

У ніч на понеділок атаки зазнали Київ та Одеса, а вже наступної ночі – Харків. За словами Олексія Мельника, така тактика дозволяє Росії чинити тиск не лише на інфраструктуру, а й на психоемоційний стан населення.

«Замість завдавати ударів то тут, то там вони концентрують удари і здатні досягти максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного», – розповів Мельник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони, аби дозволити добровольцям збивати російські безпілотники. 

Ініціатива має на меті посилити протиповітряну оборону та діятиме протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% уже цього року, однак ключовою проблемою є брак фінансування. 

За словами президента, мета влади – зміцнювати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів – у повітрі, на суші й на морі.

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Теги: дрон системи ППО

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