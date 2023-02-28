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Росія значно збільшила кількість ракет у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія значно збільшила кількість ракет у Чорному морі
Рівень загрози значно підвищено
фото ілюстративне

Ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Наразі там вже 17 кораблів, серед яких п’ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп «Калібрів» може сягати 32 ракет», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.

«Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено. Пам’ятайте про неприпустимість повідомлень про переміщення і роботу наших підрозділів, в тому числі і ППО під час ворожих атак, не поширюйте у відкритому доступі інформацію про влучання. А про осіб, які орієнтують ворога, інформуйте компетентні органи», – додали в командуванні.

Раніше Буданов повідомив, який ракетний запас у росіян.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: війна росія ракета Чорне море

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