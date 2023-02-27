Росія змінює тактику ракетних обстрілів – розвідка

Ракет у РФ ще тисячі, але вона використовує їх набагато більше, ніж виробляє

Кремль намагається змінити тактику ракетних атак по Україні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР та Міноборони, у москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах – «Калібр», Х-101, Х-555. Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою Росія витрачала їх до середини лютого.

«Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України – у них немає чим і немає кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації», – заявив представник розвідки Андрій Черняк.

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Зазначається, що ракет у РФ ще тисячі, але вона використовує їх набагато більше, ніж виробляє.

«За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження», – додав він.

Черняк пояснив, що українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше. Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації попередив українців про можливий ракетний обстріл сьогодні.

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До слова, триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.