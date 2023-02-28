Головна Країна Політика
search button user button menu button

Попри готовність, росіяни переносять ракетний удар: Кім назвав причину

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Попри готовність, росіяни переносять ракетний удар: Кім назвав причину
У планаї окупантів – масований обстріл
фото з відкритих джерел

«Треба не ігнорувати тривогу, бо росіяни технічно готові до завдання удару ще з п’ятниці»

Російські війська готові до нового ракетного удару по Україні, але змушені його переносити через дії Збройних сил України. Про це заявив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

Коментуючи своє повідомлення за понеділок, 27 лютого, у якому він закликав усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог запланував якісь дії, він зазначив, що це дійсно так і зараз потрібно бути готовими до всього.

«Росіяни технічно готові до завдання ударів. Але завдяки діям наших збройних сил та Головного управління розвідки росіяни переносять ці удари через певні причини», – зазначив Кім.

Водночас він наголосив, що російські нападники продовжують підготовку до удару, проводять розвідку та, ймовірно, змінюють тактику.

«І вчора, і кілька днів тому вони запускали дрони, щоб імітувати фейкову атаку та розвідати базування сил ППО. Тобто вони десь готові до удару із п’ятниці», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні Кім попередив українців про можливий ракетний обстріл – «щось намічається»: очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати тривогу.

До слова, російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море один ракетоносій з чотирма «Калібрами». Є ймовірність завдання ворогом ударів.

Читайте також: Віталій Кім записав заспокійливу мантру на перемогу, яку вже переглянули 600 тисяч разів
Теги: Чорне море обстріл Віталій Кім ворог росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тих безпілотниках, якими РФ атакує Україну, використовується тип мікросхем, які країна-агресор здатна виробляти сама
Росія та Іран виготовлятимуть дрони. Як може відповісти Україна
7 лютого, 16:24
Російський комплекс знищений високоточним снарядом M982 Excalibur
Захисники знищили рідкісний ЗРК росіян (відео)
2 лютого, 09:01
У Херсоні лишилися 20% містян
У Херсоні лишилися 20% містян
2 лютого, 06:21
Російські пропагандисти вже не знають, що вигадати
Відключення світла, повістки таксистам та українські діти на польських полях: головні фейки РФ за тиждень
9 лютого, 17:15
Путін не знає про нищівні поразки своєї армії
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00
РФ примушує українців на окупованих територіях отримувати російські паспорти – Генштаб
РФ примушує українців на окупованих територіях отримувати російські паспорти – Генштаб
21 лютого, 06:33
Нові санкції проти РФ затвердяться найближчими днями
США анонсували нові санкції проти Росії
21 лютого, 23:48
Окупанти нарощують оборону Криму – Генштаб
Окупанти нарощують оборону Криму – Генштаб
26 лютого, 06:37
Україна продовжує героїчний опір ворогові
Росія обмежує пересування цивільного населення на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:39

Політика

Вступ України в ЄС: Зеленський закликав Європу діяти
Вступ України в ЄС: Зеленський закликав Європу діяти
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю
Дані про е-декларації Зеленського та Єрмака – за сімома замками. НАЗК пояснило причину
Дані про е-декларації Зеленського та Єрмака – за сімома замками. НАЗК пояснило причину
Попри готовність, росіяни переносять ракетний удар: Кім назвав причину
Попри готовність, росіяни переносять ракетний удар: Кім назвав причину
Підтримка України з боку арабського регіону зростатиме
Підтримка України з боку арабського регіону зростатиме
Яким має бути реальний механізм компенсації збитків: звернення Зеленського (відео)
Яким має бути реальний механізм компенсації збитків: звернення Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
58K
У кількох областях активізувалися диверсанти
22K
Буданов пояснив, чому Росії вдалося захопити більше полонених
11K
Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
9362
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9255
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям

Новини

Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Сьогодні, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту