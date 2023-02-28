Попри готовність, росіяни переносять ракетний удар: Кім назвав причину

«Треба не ігнорувати тривогу, бо росіяни технічно готові до завдання удару ще з п’ятниці»

Російські війська готові до нового ракетного удару по Україні, але змушені його переносити через дії Збройних сил України. Про це заявив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

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Коментуючи своє повідомлення за понеділок, 27 лютого, у якому він закликав усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог запланував якісь дії, він зазначив, що це дійсно так і зараз потрібно бути готовими до всього.

«Росіяни технічно готові до завдання ударів. Але завдяки діям наших збройних сил та Головного управління розвідки росіяни переносять ці удари через певні причини», – зазначив Кім.

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Водночас він наголосив, що російські нападники продовжують підготовку до удару, проводять розвідку та, ймовірно, змінюють тактику.

«І вчора, і кілька днів тому вони запускали дрони, щоб імітувати фейкову атаку та розвідати базування сил ППО. Тобто вони десь готові до удару із п’ятниці», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні Кім попередив українців про можливий ракетний обстріл – «щось намічається»: очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати тривогу.

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До слова, російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море один ракетоносій з чотирма «Калібрами». Є ймовірність завдання ворогом ударів.