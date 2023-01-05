Росія знайшла новий метод, як приховувати провали на фронті – ISW

Міноборони РФ намагається заповнити інформаційний простір заявами про незначні успіхи та відвернути увагу від військових невдач

Міністерство оборони Росії змінило риторику та формат своїх щоденних звітів про війну в Україні, щоб відвернути увагу росіян від значних військових невдач на фронті. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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З 3 січня у зведеннях окупантів особлива увага наголошується на ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення. Водночас значно менше йдеться про безрезультатні наземні атаки.

В ISW зауважують, що ці повідомлення «зосереджені на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом цілі, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічне орієнтування і перевірку заявлених ударів».

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Аналітики зауважують, що російське Міноборони раніше намагалося імітувати повідомлення українського Генштабу у відповідь на поширену критику блогерів щодо непрозорості офіційного висвітлення військових невдач Росії восени 2022 року.

Ключові висновки аналітиків: