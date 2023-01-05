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Росія знайшла новий метод, як приховувати провали на фронті – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія знайшла новий метод, як приховувати провали на фронті – ISW
Міноборони РФ вирішило відвернути увагу росіян від військових невдач
фото ілюстративне

Міноборони РФ намагається заповнити інформаційний простір заявами про незначні успіхи та відвернути увагу від військових невдач

Міністерство оборони Росії змінило риторику та формат своїх щоденних звітів про війну в Україні, щоб відвернути увагу росіян від значних військових невдач на фронті. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

З 3 січня у зведеннях окупантів особлива увага наголошується на ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення. Водночас значно менше йдеться про безрезультатні наземні атаки.

В ISW зауважують, що ці повідомлення «зосереджені на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом цілі, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічне орієнтування і перевірку заявлених ударів».  

Аналітики зауважують, що російське Міноборони раніше намагалося імітувати повідомлення українського Генштабу у відповідь на поширену критику блогерів щодо непрозорості офіційного висвітлення військових невдач Росії восени 2022 року. 

Ключові висновки аналітиків:

  • Російський інформаційний простір продовжує використовувати офіційну реакцію на удар українських ПЗРК по російській базі в Макіївці для критики проблем у військовому апараті РФ та його неготовності до усунення системних недоліків.
  • Продовження формування російських частин виключно з мобілізованих призовників не призведе до створення бойової потужності, співмірної із силами особового складу.
  • МО РФ знову змінило риторику і формат щоденних оперативних зведень, що, ймовірно, має на меті наповнити інформаційний простір незначними успіхами та відволікти увагу від суттєвих військових невдач.
  • Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов заявив, що українські війська мають намір розпочати масштабний контрнаступ по всій території України навесні 2023 року.
  • Російські війська все більше розраховують на безпілотники іранського виробництва для нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, і Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.
  • Окупанти продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна, оскільки українські удари завдали шкоди російській військовій логістиці в Луганській області.
  • Війська РФ продовжували наступальні операції навколо Бахмута на тлі постійних ознак того, що ширший наступ може наближатися до кульмінації.
  • Загарбники також продовжили наступальні операції на західних околицях Донецька.
  • Крім того, вони відновлюють сили і далі проводять оборонні операції у Херсонській області.
  • Деякі російські приватні виробники озброєнь критикують російську військову кампанію.
  • Російська окупаційна влада 4 січня продовжувала вживати заходів щодо вирішення адміністративних питань, пов'язаних із закріпленням російського контролю над окупованими територіями.
Росія знайшла новий метод, як приховувати провали на фронті – ISW фото 1
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Теги: росія окупанти Міноборони війна Міноборони РФ влада

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