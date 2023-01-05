Росія знайшла новий метод, як приховувати провали на фронті – ISW
Міноборони РФ намагається заповнити інформаційний простір заявами про незначні успіхи та відвернути увагу від військових невдач
Міністерство оборони Росії змінило риторику та формат своїх щоденних звітів про війну в Україні, щоб відвернути увагу росіян від значних військових невдач на фронті. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
З 3 січня у зведеннях окупантів особлива увага наголошується на ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення. Водночас значно менше йдеться про безрезультатні наземні атаки.
В ISW зауважують, що ці повідомлення «зосереджені на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом цілі, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічне орієнтування і перевірку заявлених ударів».
Аналітики зауважують, що російське Міноборони раніше намагалося імітувати повідомлення українського Генштабу у відповідь на поширену критику блогерів щодо непрозорості офіційного висвітлення військових невдач Росії восени 2022 року.
Ключові висновки аналітиків:
- Російський інформаційний простір продовжує використовувати офіційну реакцію на удар українських ПЗРК по російській базі в Макіївці для критики проблем у військовому апараті РФ та його неготовності до усунення системних недоліків.
- Продовження формування російських частин виключно з мобілізованих призовників не призведе до створення бойової потужності, співмірної із силами особового складу.
- МО РФ знову змінило риторику і формат щоденних оперативних зведень, що, ймовірно, має на меті наповнити інформаційний простір незначними успіхами та відволікти увагу від суттєвих військових невдач.
- Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов заявив, що українські війська мають намір розпочати масштабний контрнаступ по всій території України навесні 2023 року.
- Російські війська все більше розраховують на безпілотники іранського виробництва для нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, і Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.
- Окупанти продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна, оскільки українські удари завдали шкоди російській військовій логістиці в Луганській області.
- Війська РФ продовжували наступальні операції навколо Бахмута на тлі постійних ознак того, що ширший наступ може наближатися до кульмінації.
- Загарбники також продовжили наступальні операції на західних околицях Донецька.
- Крім того, вони відновлюють сили і далі проводять оборонні операції у Херсонській області.
- Деякі російські приватні виробники озброєнь критикують російську військову кампанію.
- Російська окупаційна влада 4 січня продовжувала вживати заходів щодо вирішення адміністративних питань, пов'язаних із закріпленням російського контролю над окупованими територіями.
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