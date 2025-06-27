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У Дніпрі зросла кількість загиблих після атаки 24 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Дніпрі зросла кількість загиблих після атаки 24 червня
Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

На цей час відомо про 21 загиблого та понад 300 поранених

У Дніпрі до 21 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетної атаки 24 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким», – написав він.

 За даними МВС, у Дніпрі понад 340 поранених, серед них – 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають. За словами Клименка, ще є люди, які вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, Дніпро 24 червня зазнало безпрецедентної кількості руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни. Удар зачепив багато цивільної інфраструктури.

Як відомо, у пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на Дніпро у місті 25 червня було оголошено днем жалоби. У цей день приспущені були державні прапори на будівлі міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установах та закладах міської ради.

До слова, Росія відійшла від стратегії масованих обстрілів, тепер російські терористи замінили крилаті ракети на «шахеди» та інші БпЛА. Все частіше застосовується так звана «ройова атака» дронів – коли одночасно запускається велика кількість безпілотників типу «шахед», які кружляють навколо певного міста або об’єкта.

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Теги: Дніпро обстріл

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