Мединський назвав умови, за яких Росія погодиться на мир з Україною

Попри заяви про наближення мирного врегулювання після переговорів в Абу-Дабі, представник Кремля наголосив, що Москва не збирається відмовлятися від поставлених цілей

Росія вважатиме результати мирних переговорів прийнятними лише за умови досягнення своїх цілей у війні проти України. Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Москва не збирається відмовлятися від власних вимог заради укладення домовленостей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Мединського.

«Усі завдання, які ми ставили, будуть досягнуті. Задоволені ми будемо лише тоді, коли переможемо і підпишемо мирну угоду на наших умовах», – заявив очільник російської делегації.

Мединський також прокоментував перспективи дипломатичного врегулювання після зустрічей в Абу-Дабі. За його оцінкою, переговори дозволили сторонам просунутися в обговоренні можливого завершення війни. Однак подальший розвиток процесу, як стверджує російський представник, залежатиме від рішень інших учасників.

«Мені здається, що на переговорах в Абу-Дабі ми наблизилися до миру, але зараз дуже багато залежить від усіх учасників процесу – від України, від позиції Сполучених Штатів і від того, чи отямиться Європа», – сказав Мединський.

При цьому очільник російської делегації не повідомив, у чому саме полягав прогрес під час останніх переговорів. Він також не пояснив, яких конкретних рішень Москва очікує від України, США та європейських держав для подальшого просування дипломатичного процесу.

Окремо Мединський висловився про готовність Росії до компромісів. На його переконання, поступки під час протистояння з іншими державами суперечать російським інтересам. Аргументуючи цю позицію, представник Кремля звернувся до власного трактування історичного досвіду Росії.

«Уся історія Росії показує, що щоразу, коли ми виявляли прагнення піти на невигідні нам поступки, продемонструвати миролюбність і поступливість перед противником, ми отримували і війну, і ганьбу», – стверджує представник Кремля.

Водночас Мединський протиставив такому підходу політику жорсткого відстоювання державних інтересів. Він заявив, що саме непоступливість нібито забезпечувала Росії тривалі періоди стабільності та розвитку.

«Але коли Росія виявляла твердість і впевненість у своїх силах, наставали часи довготривалого миру, спокою та розвитку. І в нас, і в наших сусідів», – додав Мединський.

Нагадаємо, раніше голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Москва відкидає можливість обміну територіями з Україною. В інтерв'ю російському журналісту Євгену Попову він наголосив, що не бачить перспектив для таких домовленостей.