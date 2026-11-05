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У Сибіру спалахнув магістральний газопровід (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Сибіру спалахнув магістральний газопровід (відео)
На оприлюднених кадрах видно масштабне полум’я та стовп диму, який здіймається над місцем займання
фото: кадр з відео

У Кемеровській області запевняють, що аварія не призведе до відключень газу та опалення

У Кемеровській області Росії спалахнула масштабна пожежа на магістральному газопроводі. Загоряння сталося в Топкинському муніципальному окрузі. Попередньою причиною інциденту називають розгерметизацію труби. Про це повідомляють місцеві ресурси, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно масштабне полум’я та стовп диму, який здіймається над місцем займання. Інформації про постраждалих, а також про можливі наслідки для газопостачання наразі немає.

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За попередніми даними, пожежа виникла після порушення герметичності магістрального газопроводу. Офіційного підтвердження причини займання та детальної інформації про пошкоджену ділянку поки не оприлюднено.

Це вже другий зафіксований випадок масштабної пожежі на магістральному газопроводі в Росії за останній місяць. Також місцева влада повідомила про тимчасове обмеження подачі газу на кемеровське підприємство «Азот». 

Варто нагадати, що у Пензенській області Росії стався вибух на підземному газопроводі «Середня Азія – Центр», який з’єднує газові родовища Туркменістану, Узбекистану й Казахстану з Росією та європейським напрямком. Після вибуху виникло факельне горіння, а стовп полум’я сягнув приблизно 70 метрів.

 

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Теги: пожежа росія газ війна

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