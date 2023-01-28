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Росіяни агресивно атакують у районі Вугледара, ЗСУ поінформували про ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни агресивно атакують у районі Вугледара, ЗСУ поінформували про ситуацію
Втрати окупантів у районі Вугледара за добу становлять 108 осіб вбитими та 136 пораненими
фото з відкритих джерел

Окупанти за добу завдали 299 ударів артилерією та РСЗВ, провели 34 штурми

Окупаційні війська у районі Вугледара на Донеччині концентрують сили та завдають масованих ударів по нашій обороні. Проте Збройні сили України зупиняють атаки ворога та завдають втрат росіянам. Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що бої у районі Вугледара тривають протягом останніх кількох місяців. Поки окупанти не досягли успіхів на цьому напрямку та зазнали значних втрат.

«Росіяни вже декілька місяців підряд робили спробу прорвати там нашу оборону... В районі Павлівки, коли були гарячі бої. Там фактично розбито їхню 55 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Зараз вони теж концентрують сили, потужні агресивні удари по нашій обороні», – заявив речник.

За його совами, на цьому напрямку росіяни за добу завдали 299 ударів артилерією та РСЗВ, провели 34 штурми. Проте атаки ворога наші захисники відбили. Череватий підкреслив, що втрати окупантів у районі Вугледара за добу становлять 108 осіб вбитими та 136 пораненими.

«Напрям їх зрозумілий, вони хочуть, прорвавши нашу оборону, рухатися далі у район Покровська, Добропілля. Мета цих агресивних дій і на цьому напрямку, і в напрямку Бахмута – це захопити нашу українську Донецьку область і подати як певну ціль так званої «спецоперації» як звільнення народу «ЛНР/ДНР», – сказав Череватий.

Раніше повідомлялося, що, українські захисники з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2023 року ліквідували близько 125 тис. 510 російських загарбників. За минулу добу – 800 окупантів, один літак та гелікоптер. 

Нагадаємо, триває 339-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

 

 

Теги: окупанти літак гелікоптер звільнення втрати полковник Бахмут 24 лютого росіяни Вугледар

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